Mülheim. Ohne Fahrkarte erwischt, schlägt ein Unbekannter im RE1 zu. Das Handgemenge führt zu Zugverspätung. Am Mülheimer Bahnhof flüchtet der Gesuchte.

Erst fällt er ohne Fahrkarte auf, dann versucht er zu betrügen, schließlich schlägt er kräftig zu: So verhielt sich ein Zuggast, als er am frühen Samstagmorgen mit dem Regionalexpress 1 unterwegs war. Nach den Handgreiflichkeiten, bei denen zwei Menschen verletzt wurden, verschwand der mutmaßliche Täter am Mülheimer Bahnhof. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann soll am frühen Samstagmorgen (10. Juni) gegen 5 Uhr bei der Fahrt mit dem RE1 in Richtung Aachen einen Bahnmitarbeiter angegriffen haben. Als er bei der Fahrkartenkontrolle kein gültiges Ticket vorweisen konnte, wurde der Fahrgast von dem Bahnmitarbeiter aufgefordert, den Zug beim Halt in Mülheim zu verlassen. Der Aufforderung kam der Unbekannte jedoch nicht nach. Stattdessen soll er laut Bundespolizei den Fahrschein einer Mitreisenden vorgelegt haben. Doch dieser Schwindel fiel auf.

Zuggast rastet aus: Zwei Männer werden beim Halt in Mülheim verletzt

Unvermittelt soll der Mann dann den 26-jährigen Bahnmitarbeiter mit einem Faustschlag ins Gesicht angegriffen haben. Dadurch stieß dieser gegen einen weiteren Mitarbeiter (30), der eine Schnittverletzung oberhalb des rechten Auges davon trug. Der 26-Jährige erlitt durch den Angriff ein Hämatom am rechten Auge, zudem wurde seine Brille durch den Schlag beschädigt.

Beim Halt in Mülheim habe der Tatverdächtige dann den Regionalexpress verlassen und sei vom Bahnsteig an Gleis 6 in Richtung Treppenabgang in die Haupthalle geflüchtet. Die alarmierten Bundespolizisten konnten den Unbekannten dem Polizeibericht zufolge nicht mehr ergreifen. Durch den Angriff verspätete sich der RE1 um rund 40 Minuten.

Polizei sucht Zeugen des Angriffs im RE1 und dem Flüchtenden am Mülheimer Hbf

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges, Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Zudem sollen nun die Videoaufnahmen aus dem Zug ausgewertet werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, der sich am 10. Juni zwischen 5.10 Uhr und 5.20 Uhr im RE1 in Richtung Aachen aufgehalten und den Zug in Mülheim verlassen hat. Hinweise nimmt neben jeder Polizeidienststelle die Bundespolizei unter 0800/ 6888 000 entgegen.

