Fasten: Mülheimer Protestanten beginnen mit der Passionszeit

In der Erlöserkirche in Mülheim Heißen findet jeden Dienstag die „Frühschicht“ statt.

Mülheim. Ab Aschermittwoch beginnt für alle Christen die siebenwöchige Fastenzeit. Das Motto in diesem Jahr: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“.

Sieben Wochen mit Open-Air-Andachten und „Frühschicht“ in der Kirche: Mit dem Aschermittwoch beginnen die Christen die Passions- oder Fastenzeit, die sich in diesem Jahr vom 26. Februar bis zum Ostersonntag am 12. April erstreckt. Hierzu laden die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises an der Ruhr zu besonderen Gottesdiensten und Andachten ein.

Die bundesweite evangelische Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ widmet sich in diesem Jahr dem Motto „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“. Das Motto soll den Menschen viel Kraft, Mut und Glaube schenken, trotz aller Widrigkeiten, die in einem selber oder der Gemeinschaft stecken.

Fasten-Newsletter informiert über Mülheimer Veranstaltungen

Das Thema der Fastenkampagne wird auch in den Mülheimer Gemeinden aufgegriffen. Als individuellen Wegbegleiter für diese besonderen sieben Wochen kann man unter 7wochenohne.evangelisch.de/fastenmail einen Fasten-Newsletter abonnieren, der über alle laufenden Veranstaltungen informiert.

In der Kirchengemeinde Broich-Saarn findet jeden Mittwoch, ab dem 26. Februar unter Leitung von Pfarrerin Karla Unterhansberg eine Fastengruppe statt. Die Teilnahme ist zwar kostenfrei. Allerdings wird um Voranmeldung bei Pfarrerin Unterhansberg unter 9413541 oder per Mail an gebeten.

Unter dem Namen „Frühschicht“ finden in der Erlöserkirche in Heißen jeden Dienstag, morgens um sieben Uhr, Passionsandachten mit anschließendem, gemeinsamen Frühstück statt.

Open-Air-Andacht in Mülheim-Styrum

In Styrum können Gläubige den Gottesdienst, bei hoffentlich gutem Wetter, unter freiem Himmel erleben: am 6. April auf dem Styrumer Bahnhofsvorplatz, am 7. April vor dem Café4You und am Mittwoch, dem 8. April am Sültenfuß in Dümpten. Die Evangelische Lukaskirchengemeinde organisiert die Open Air Andachten in Kooperation mit St. Mariae Rosenkranz und der Andreasgemeinde Leidenschaft.

Neben verschiedenen meditativen Passionsandachten bietet die Markuskirchengemeinde eine ganze Woche, von Montag, dem 16. März bis Freitag, dem 20. März, eine Fastengruppe im Familienzentrum Unter dem Regenbogen, jeweils um 18 Uhr an. Heilpraktikerin Gabriele Wiehe bringt den Teilnehmern verschiedene Entspannungsübungen bei und lädt anschließend zum offenen Austausch ein.

Eine Übersicht zu allen Veranstaltungen des Kirchenkreises an der Ruhr und weitere Informationen gibt’s online unter www.kirche-muelheim.de.