Fast ausverkauft: Castle Rock-Festival an Mülheims Schloss

Die finnische Dark Rock-Band ,,The 69 Eyes“ beschließen als letzte Gruppe das Castle Rock Festival in Mülheim.

Mülheim. Dark Rock- und Metalfans aufgepasst: Beim Castle Rock- Festival treten zahlreiche Bands in Mülheim auf. Letzte Tickets sind noch erhältlich.

Auf dem ,,Castle Rock-Festival“ am Schloß Broich warten internationale Bands auf die Gäste. Die Bands kommen unter anderem aus den USA, aus Frankreich, Irland, der Schweiz und den Beneluxstaaten. Die Bands, Fans und die mittelalterliche Location sorgten in den vergangenen Jahren immer für eine besondereStimmung.

Das diesjährige Festival ist bereits auf große Beliebtheit gestoßen, denn Interessierte können nur noch am Freitag Tickets an der Tageskasse ergattern (42 Euro).

Diese Bands erwarten Dark-, Gothic- und Metalliebhaber beim Mülheimer Castle Rock

Am Freitag, 30. Juni, treten ,,Soulbound“ von 16 bis 16.40 Uhr auf, gefolgt von ,,Storm Seeker“ von 17 bis 17.40 Uhr, ,,Null Positiv“ von 18 bis 18.50 Uhr, ,,Warkings“ von 19.15 bis 20.15 Uhr und ,,Megaherz“ von 20.45 bis 22 Uhr.

Am Samstag, 1. Juli, stehen dann ,,Seelensturm“ von 12.15 bis 12.50 Uhr, ,,Circus Of Fools“ von 13.10 bis 13.50 Uhr, ,,Voodoma“ von 14.10 bis 14.55 Uhr, ,,Nachtblut“ von 15.15 bis 16.10 Uhr, ,,Heldmaschine“ von 16.30 bis 17.25 Uhr, ,,Lacrimas Profundere“ von 17.45 bis 18.45 Uhr, ,,End Of Green“ von 19.10 bis 20.10 Uhr und ,,The 69 Eyes“ von 20.40 bis 22 Uhr auf der Bühne.

