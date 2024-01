Nachdem Falschgeld in einem Mülheimer Geschäft auftauchte, fahndet die Polizei nach einer unbekannten Frau.

Fahndung Falschgeld in Mülheimer Kaffeeladen: Polizei sucht eine Frau

Mülheim Im Forum Mülheim versuchte eine Frau, mit Falschgeld zu zahlen. Nun fahndet die Polizei nach ihr - mit Fotos aus einer Überwachungskamera.

Der Vorfall im Mülheimer Einkaufszentrum Forum liegt schon eine ganze Zeit zurück, mehr als 14 Monate. Am 2. November 2022, vormittags gegen 11.30 Uhr, versuchte eine Kundin in einem Kaffeegeschäft mit Falschgeld zu zahlen. Sie präsentierte an der Kasse einen 50-Euro-Schein, der nicht echt war. Einer Mitarbeiterin fiel das auf.

Die unbekannte Frau bezahlte ihre Ware daraufhin mit echtem Geld und verließ das Geschäft. Die Polizei wurde eingeschaltet, doch erst jetzt meldet sie den Vorfall, verbunden mit der Veröffentlichung von zwei Fotos aus der Videoüberwachung des Einkaufszentrums. Denn die mutmaßliche Täterin wurde gefilmt.

Falschgeld in Mülheim: Polizei bittet um Hinweise

Laut Personenbeschreibung wird nach einer dunkelhaarigen Frau gefahndet, mit kräftiger Figur. Sie trug zur Tatzeit einen rosafarbenen, langärmligen Pullover, eine dunkle lange Weste und eine blaue Jeanshose. Die Fotos, die die Tatverdächtige zeigen, findet man auch im Online-Fahndungsportal der Polizei.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Essen/Mülheim unter 0201/829-0 zu melden.

Dieses Foto der gesuchten Frau hat die Polizei nun veröffentlicht. Es stammt aus einer Überwachungskamera im Forum Mülheim. Foto: Polizei Essen/Mülheim

Ein weiteres Foto der Unbekannten, die am 2. November 2022 in Mülheim mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen wollte. Foto: Polizei Essen/Mülheim

