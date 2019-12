Die Polizei sucht einen falschen Polizisten, der einen Mülheimer in seiner Wohnung bestohlen hat.

Mülheim. Ein falscher Polizist konnte Heiligabend Schmuck und viel Bargeld erbeuten. Er nutzte die Hilfsbereitschaft eines Mülheimers auf üble Weise aus.

Falscher Polizist entkam mit Schmuck und viel Bargeld

Ein 61-jähriger Mülheimer ist an Heiligabend in seiner Wohnung in Heißen von einem falschen Polizisten bestohlen worden.

Einen medizinischen Notfall vorgetäuscht

Ein Unbekannter hatte sich geschickt das Vertrauen des Mülheimers erschlichen, sich als Berliner Kommissar und Rauschgiftfahnder vorgestellt und einen krankheitsbedingten Anfall vorgetäuscht. Er bat den Mülheimer um die Besorgung dringender Medikamente.

Als der 61-Jährige gegen 11.45 Uhr mit den Arzneien zurückkehrte, war der Fremde verschwunden. Mitgenommen hatte er Schmuck und einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Zurückgelassenen hatte er laut Polizei die Notiz: „Vielen Dank mein Lieber!“ Der Trickdieb soll 30 bis 42 Jahre alt, muskulös, etwa 185 cm groß sein. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.