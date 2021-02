Falsche Handwerker erleichtern Mülheimer Seniorin um Bargeld

Mülheim. Wieder haben in Mülheim Trickbetrüger zugeschlagen. Wieder ist eine Seniorin das Opfer. Diesmal entwendeten falsche Wasserwerker Bargeld.

„Falsche Telekommitarbeiter und Wasserwerker nehmen sich leider auch bei feinstem Frühlingswetter nicht frei“, stellt die Polizei zu zwei aktuellen Betrugsfällen in Essen und Mülheim fest, bei der Kriminelle erheblich Beute gemacht haben.

Während sich Trickbetrüger in Essen-Bredeney als Mitarbeiter der Telekom ausgaben, die Stromanschlüsse kontrollieren müssten, und dabei wertvolle Schmuckstücke mitgehen ließen, verschafften sich in der Mülheimer Altstadt am Dienstag falsche Wasserwerker gegen 12 Uhr Zugang zur Wohnung einer betagten Mülheimerin an der Kampstraße.

Falsche Wasserwerker ließen Bargeld verschwinden

Auch hier lenkte einer der vermeintlichen Handwerker sein Opfer ab, indem er mit ihm alle Wasseranschlüsse in der Wohnung aufdrehte, um angeblich den Wasserdruck zu überprüfen, während der andere Mann sich ungestört nach Wertgegenständen umsehen konnte.

Auch wenn die betagte Dame den Männern nur wenige Minuten Zeit in ihrer Wohnung gewährt hatte, kam sie dieser ungebetene „Besuch“ teuer zu stehen: Als die falschen Wasserwerker verschwunden waren, hatten sie Bargeld mitgehen lassen.

Einer der Männer soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und vom Aussehen wahrscheinlich Mitteleuropäer sein. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise unter .

