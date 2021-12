Fahrzeugbeschaffungsprogramm: Ein Lkw kommt zum THW-Mülheim

Mülheim. Das Fahrzeugbeschaffungsprogramm des Bundestages ermöglicht die Investition in 1000 neue THW-Fahrzeuge. Auch die Mülheimer Ortsgruppe profitiert.

Rund 1000 neue Fahrzeuge erhalten die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) in diesem Jahr vom Bund, darunter ist auch ein Fahrzeug für Mülheim. Hintergrund ist das Fahrzeugbeschaffungsprogramm des Deutschen Bundestages, um den in die Jahre gekommenen Bestand des THW zu modernisieren. Daran erinnert Mülheims SPD-Bundestagsabgeordneter Sebastian Fiedler.

Ein Mannschaftstransportwagen im Wert von 70.000 Euro sei beschafft worden, so Fiedler. Claus Craghs, der THW-Ortsbeauftragte in Mülheim, bestätigt den Erhalt des Fahrzeugs für den neuen Einsatzsicherungstrupp. Das ESS, das Einsatzsicherungssystem, sei in der Lage, Bewegungen in beschädigten Gebäuden zu registrieren. Die weitere Ausrüstung dafür erwartet Craghs im kommenden Jahr.

Das seit einiger Zeit laufende Fahrzeugbeschaffungsprogramm begrüßt der Mülheimer Ortsbeauftragte ausdrücklich: Somit sei endlich im Bundes-Haushalt verankert, dass der THW-Fuhrpark modernisiert werden kann und auch beschädigte Fahrzeuge ersetzt werden können.

„Damit kann das THW seine Aufgaben künftig noch besser wahrnehmen“, so Fiedler. Besonders in Erinnerung sei der Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer: „Über 14.000 haupt- und ehrenamtliche THWler aus allen Ortsverbänden Deutschlands haben mit angepackt, um in den betroffenen Gebieten bundesweit, besonders aber im Süden und Westen, zu helfen“, so Fiedler. „Diese Flutkatastrophe ist der größte Einsatz in der THW-Geschichte.“

