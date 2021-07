Fahrrad-Gottesdienst: Mülheimer Gemeinde geht auf Tour

Mit dem Rad kommen Gemeindemitglieder am Sonntag zur evangelischen Johanniskirche in Mülheim. Nach dem Gottesdienst folgt eine gemeinsame Tour - bei perfektem Wetter.

Den Fahrradgottesdienst gibt es schon seit einigen Jahren in der Mülheimer Lukaskirchengemeinde, berichtet Pfarrer Michael Manz. An diesem Sonntag, bei wunderbarem Sommerwetter, ist es wieder so weit.

Nach dem geistlichen Teil in der evangelischen Johanniskirche startet die Gruppe zu einer gemeinsamen Radtour durch die Umgebung - und lässt die Aktion mit einem Imbiss ausklingen.

