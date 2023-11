Fahndung: Einbrecher ließen in Mülheim einen Tresor mitgehen

Mülheim. Nach einem Wohnungseinbruch im Sommer in Mülheim-Broich fahndet die Polizei jetzt mit Fotos nach den Tätern. Es gab Videoaufnahmen von der Tat.

Die Polizei sucht nach Einbrechern, die in Mülheim-Broich aus einer Wohnung einen Tresor haben mitgehen lassen.

Die Tat liegt schon einiges zurück. Am 13. Juni dieses Jahres brachen zwei unbekannte Männer in eine Wohnung an der Pestalozzistraße ein und hebelten einen Schranktresor aus der Wandverankerung. Sie entwendeten den gesamten Tresor und erbeuteten so Bargeld und Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt.

Die Polizei sucht die Unbekannten jetzt mit Aufnahmen der Sicherheitskameras. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem Kriminalkommissariat 32 der Polizei Essen zu melden.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizei

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizei

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizei

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizei

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizei

Blaulicht in Mülheim – lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim