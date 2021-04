Fahndung: Demenzerkrankter in Mülheim wieder aufgefunden

Mülheim. Am Samstagmittag hatte die Polizei nach einem vermissten 82-jährigen Mülheimer in der Innenstadt gesucht. Am späten Abend fand man ihn in Heißen.

Für die Familienangehörigen ging die Sorge um einen 82-jährigen Mülheimer zum Glück gut aus. Am vergangenen Samstagmittag (24.4.) waren sie mit dem Demenzerkrankten in der Innenstadt an der Leineweber Straße unterwegs. Plötzlich aber war dieser verschwunden.

Demenzerkrankte verschwand in einem unachtsamen Moment

Offenbar hatte der Senior sich In einem unbeobachteten Moment entfernt. Da der betagte Mann sich nur schwer artikulieren kann und aufgrund seiner Erkrankung orientierungslos ist, war die Sorge der Angehörigen groß. Sie verständigten die Polizei, die nach dem Vermissten fahndete.

Die Fahndung konnten die Polizisten zum Glück bald beenden, denn am späten Samstagabend fand man den 82-Jährigen in Heißen auf. Seine Tochter hatte ihn gegen 22.30 Uhr an der Honigsberger Straße aufgespürt. Offenbar hatte dieser sich durch einen Sturz leicht verletzt. Daraufhin lieferte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus ein.