Fackelschwimmer läuten den Advent in Mülheim ein

Mit einer romantischen und etwas verrückten Aktion begrüßten am Sonntagnachmittag zwei Mülheimer Vereine den Advent und würdigen dabei ihre besondere Beziehung: Zum zweiten Mal veranstalteten der Mülheimer Bezirk der DLRG und der Tauch-Sport-Club Mülheim (TSC) ein gemeinsames Fackelschwimmen in der Ruhr. Rund 25 Fackelträger aller Altersstufen stiegen in Höhe der Ruhrtalbrücke in den rund acht Grad kalten Fluss und ließen sich ruhrabwärts bis zum DLRG-Steg treiben. Zwei Boote und mehrere Strömungsretter begleiteten die mit Neoprenanzügen ausgestatteten Wassersportler. Diese konnten sich nach dem großen Abenteuer am DLRG-Haus mit Glühwein und warmen Waffeln stärken.

