Polizisten und Feuerwehrleute nach der folgenschweren Explosion am Donnerstag in Ratingen: Dort wurden durch einen mutmaßlichen Mordanschlag in einem Hochhaus 31 Einsatzkräfte verletzt, einige kämpfen noch um ihr Leben.

Mülheim/Essen. Nach der furchtbaren Explosion mit 31 Verletzten in Ratingen bittet die Polizeistiftung David & Goliath um Spenden. 10.000 Euro gibt sie sofort.

Nach der schrecklichen Explosion mit vielen verletzten Einsatzkräften in Ratingen, die möglicherweise ein hinterhältiger Mordanschlag war, ist die Mülheim-Essener Polizeistiftung David & Goliath ohne Zögern aktiv geworden. Sie stellt für die Familien der Betroffenen 10.000 Euro als Soforthilfe zur Verfügung und bittet um weitere Spenden. Insgesamt wurden 31 Feuerwehrleute, Polizeibeamte und -beamtinnen verletzt, fünf von ihnen lebensgefährlich.

„Wir sind zutiefst betroffen von dem fürchterlichen Verlauf des Einsatzes und in unseren Gedanken bei den Verletzten und ihren Familien“, sagte Thomas Weise, Kuratoriumsvorsitzender der Polizeistiftung. „Allein durch das Ereignis und die Folgen kommen nun Mehraufwendungen auf die Familien zu, die wir zumindest finanziell abfangen möchten.“

Mülheimer Polizeistiftung will schnell und unbürokratisch helfen

Die Polizeistiftung mit Sitz in Mülheim wurde im März 2003 ins Leben gerufen, hat also kürzlich ihren 20. Geburtstag gefeiert. Anlass war, laut Facebook-Seite der Stiftung, der tödliche Motorradunfall eines jungen Familienvaters. „Wir unterstützen Kinder, die durch Verbrechen oder Unglücksfälle in Not geraten sind“, erklärt Thomas Weise angesichts des jüngsten Dramas, von dem auch Kinder der verletzten Einsatzkräfte betroffen seien. Hier wolle die Polizeistiftung schnell und unbürokratisch helfen.

Allein im vergangenen Jahr hat David + Goliath hilfsbedürftigen Kindern nach eigenen Angaben fast 136.000 Euro zur Verfügung gestellt. Unterstützt wurden unter anderem die Witwe und beiden Kinder eines 35-Jährigen, der im Oktober 2022 beim absichtlichen Unfall (Suizid) einer Geisterfahrerin auf der A 40 starb. Geld gab es auch für die drei Geschwister aus Mülheim-Styrum, die im Juni 2022 die Ermordung ihrer Mutter miterleben mussten.

Wer aktuell für die Familien der in Ratingen verletzten Einsatzkräfte spenden möchte: Konto der Polizeistiftung David + Goliath, IBAN: DE 57 3625 0000 0300 1420 01 (Sparkasse Mülheim), Verwendungszweck „Ratingen“.

