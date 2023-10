Exklusiver Abend im Luftschiffhangar: Sie können dabei sein

Mülheim. Erstmals wird der Mülheimer Wirtschaftspreis vergeben – mit großer Verleihung und Feier. Auf der Bühne unter anderem: Ein prominenter Redner.

Fünf Finalisten sind es, die in diesem Jahr erstmal die Chance auf den Mülheimer Wirtschaftspreis haben. Eine siebenköpfige Jury entscheidet darüber, wer sich dann offiziell als das nachhaltigste Unternehmen der Stadt bezeichnen darf. Bei einer feierlichen Abendveranstaltung im Luftschiffhangar der WDL überreicht Oberbürgermeister Marc Buchholz am 3. November den Preis an das Sieger-Unternehmen – und wer möchte, kann live mit dabei sein.

Durch den Abend führt Moderator Aljoscha Höhn, alle Nominierten werden noch einmal samt ihrer Bestrebungen in Sachen Nachhaltigkeiten vorgestellt. Zur Erinnerung, im Finale um den mit 5000 Euro dotierten Wirtschaftspreis stehen: „Das Kaff“, Möbel Bernskötter, der Friseuralon „Hair Artistic“, Siepmann Holzbau und die Firma Gerstel.

Mülheims WDL kündigt ein Showprogramm an

Für einen Vortrag am Abend der Preisverleihung konnte die WDL Dr. Johannes Wimmer gewinnen. Der Mediziner gilt als Experte in Sachen Gesundheit, Resilienz und digitale Medizin. Wimmer ist unter anderem als Spiegel-Beststellerautor und TV-Moderator bekannt, er moderiert seit 2022 an der Seite von Bettina Tietjen die NDR Talk Show. Neben dem Vortrag des Mediziners soll es einen weiteren Show-Act geben – welcher das ist, bleibt geheim. Bei der anschließenden After-Showparty legt der Mülheimer DJ C-Deluxe (Dennis Weiler) auf. Geladen sind neben den nominierten Unternehmen viele weitere bekannte Namen aus Mülheims Wirtschaft und Politik.

Die WDL bietet als Veranstalterin gemeinsam mit den Kooperationspartnern und Unterstützern Tickets zum festlichen Event im Verkauf an. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 35 Euro, Getränke und Speisen sind inklusive. Tickets gibt es unter www.muelheim-business.de/wirtschaftspreis und nur, solange der Vorrat reicht. Los geht die Verleihung um 18.45 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

