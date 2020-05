Evangelische Kirchen in Mülheim wieder für Gläubige geöffnet

Mülheim Die Evangelischen Gemeinden in Mülheim öffnen einige Gotteshäuser als "offene Kirche" zu bestimmten Zeiten. Gottesdienste erst wieder Pfingsten.

Die evangelischen Gemeinden in Mülheim laden wieder zur „offenen Kirche“ ein. Wer möchte, kann die geöffneten Gotteshäuser aufsuchen, um dort eine Weile innezuhalten, zu beten, vielleicht eine Kerze anzuzünden oder sogar kreativ zu sein. In einigen Kirchen gibt es während der Öffnungszeiten (Orgel-)Musik, oft liegen gedruckte Andachtstexte aus. Ansprechpartner der Gemeinden sind vor Ort.



Die „offenen Kirchen“ sind für den Evangelischen Kirchenkreis ein erster Schritt nach den corona-bedingten Einschränkungen. Lokale Gottesdienste in den Kirchen soll es erst wieder ab Pfingsten geben. Auch in den Kirchen gelten die allgemeinen Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie: Man muss Abstände wahren, Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt, und in der Regel wird um das Tragen einer Maske gebeten. Die neuen Zeiten gelten in „offenen Kirchen“ meist so lange, bis wieder reguläre Sonntagsgottesdienste stattfinden können.

Reguläre Gottesdienste frühestens wieder ab Pfingsten

Broich-Saarn: Evangelische Kirche an der Wilhelminenstraße 34, sonntags, 11 bis 13 Uhr; Dorfkirche, Holunderstraße 5, sonntags, 11 bis 13 Uhr.

Heißen: Gnadenkirche, Hingbergstraße 372, donnerstags und sonntags 10 bis 12 Uhr; Erlöserkirche, Sunderplatz 4, sonntags 10 bis 12 Uhr. An Himmelfahrt (21. Mai) haben beide Kirchen von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Lukaskirchengemeinde: Matthäuskirche, Oberheidstraße 229, montags, mittwochs, freitags 15 bis 17 Uhr, sonntags 10.30 bis 12.30 Uhr; Johanniskirche, Aktienstraße 138, sonntags 10.30 bis 12.30 Uhr; Immanuelkirche, Kaiser-Wilhelm-Straße 21a, dienstags, mittwochs, donnerstags 15 bis 17 Uhr, sonntags 9.30 bis 11.30 Uhr.

Markuskirchengemeinde: Markuskirche, Springweg 10, Dienstag, 19. Mai, 10 bis 11 Uhr, und ab Dienstag, 26. Mai, wieder von 11 bis 12 Uhr; Gemeindezentrum Winkhausen, Knappenweg 28, dienstags, 16 bis 18 Uhr und zusätzlich am Dienstag, 2. Juni, 16 bis 16.30 Uhr. Freitags von 10 bis 12 Uhr.

Speldorf: Lutherkirche, Duisburger Straße 278, dienstags bis freitags 10 Uhr bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie sonntags von 10 Uhr bis 11.30 Uhr.

Den Kirchenraum nach eigenen Vorstellungen nutzen

Vereinte Evangelische Kirchengemeinde: Pauluskirche, Witthausstraße 11, dienstags bis freitags nach Vereinbarung (jeweils eine Stunde). Besonderheit: Einladung zum Ausflug in die Kirche. Besucher können den Kirchenraum nach eigenen Vorstellungen nutzen. Bastel- und Malmaterial, Bibel und Gesangbuch, Flügel und Cajon stehen zur Verfügung, nach Wunsch auch ein Gesprächspartner. Terminvereinbarung: 0208-444 95 75 oder 0201-74 93 44 38 (AB).