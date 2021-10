Der Kampfmittelräumdienst muss einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Dafür wird der Bereich um die Hansbergstraße in Mülheim-Winkhausen geräumt.

Bombenfund Blindgänger in Mülheim entschärft – Sperrungen aufgehoben

Mülheim. In Mülheim-Winkhausen wurde am Donnerstag ein Blindgänger entdeckt, der nun erfolgreich entschärft wurde. Die Sperrungen werden aufgehoben.

Im Bereich der Hansbergstraße in Mülheim-Winkhausen wurde am Donnerstagmorgen im Rahmen von Nachsuchmaßnahmen eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Stadt Mülheim bekannt gibt, hat der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger am heutigen Donnerstag gegen 16.30 Uhr erfolgreich entschärft.

„Es ist alles planmäßig gelaufen,“ sagt Kerstin Kunadt, Leiterin des Ordnungsamts. Alle Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen werden nunmehr aufgehoben. Insgesamt waren 140 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei und Ordnungsamt im Einsatz.

Im eingezeichneten 250-Meter-Umkreis (roter Kreis) war für die Zeit ab 13.30 Uhr bis nach der Entschärfung eine Gesamtevakuierung angeordnet, so die Stadt. Es seien etwa 130 Personen davon betroffen, die über den Zentralen Außendienst des Ordnungsamtes informiert und zum Verlassen der Häuser aufgefordert wurden.

Während der Entschärfung darf sich niemand im Freien aufhalten

Im 500-Meter-Bereich (blauer Kreis) sollten sich die Bewohner und Bewohnerinnen ab 15.30 Uhr luftschutzmäßig verhalten. Das heißt, es durfte sich niemand während der Entschärfungsmaßnahmen mehr im Freien aufhalten. Fenster und Türen mussten geschlossen bleiben, so die Stadt. Ein Aufenthalt in der direkten Nähe von Fensterscheiben war ebenso nicht erlaubt. Die Feuerwehr gab entsprechende Anweisungen über die Lautsprecher durch.

Die Zufahrten zu der Sicherheitszone und dem Evakuierungsbereich waren für beide Kreise (rote und blaue Zone) ab 15.30 Uhr gesperrt. Insgesamt waren rund 1.200 Menschen im blauen Kreis (luft-schutzmäßiges Verhalten) von den Sicherheits-, beziehungsweise Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Mitarbeitende des Ordnungsamtes, der Feuerwehr, der Polizei und der Mülheimer Verkehrsgesellschaft waren vor Ort und standen zu Auskünften bereit.

Sammelstelle an der Erich-Kästner-Schule eingerichtet

In Winkhausen an der Hansbergstraße wurde ein Blindgänger gefunden. Foto: Stadt Mülheim / Stadt Mülheim Ruhr

Als vorläufige Unterbringungsmöglichkeit (Sammelpunkt) stand die Sporthalle an der Erich-Kästner-Schule, Nordstraße 85, zur Verfügung.

Zu- und Abfahrten Heißen/Winkhausen der A40 müssen gesperrt werden

Die A40 musste im Bereich der Zu- und Abfahrten (Ausfahrt Dümpten) für den Zeitraum der Entschärfungsmaßnahmen ab 16 Uhr voll gesperrt werden. Diese sind nun wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch im ÖPNV kam es zu Umleitungen: Betroffen waren die Buslinien 129, 131 und 136.

„Wir danken dem Kampfmittelräumdienst um Sprengmeister Frank Stommel für die gute Arbeit und allen Beteiligten für ihren Einsatz“, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Darüber hinaus danke die Stadt allen Betroffenen für die gute Kooperation und das Verständnis. Zum Verlauf und den eingeleiteten Maßnahmen stehen weitere Informationen auf der städtischen Internetseite unter www.muelheim-ruhr.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim