Die Feuerwehr wurde am Samstagabend zu einem Zimmerbrand nach Mülheim-Styrum gerufen.

Blaulicht Essen angebrannt: Feuerwehr Mülheim muss in Styrum löschen

Mülheim. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Samstagabend zu einem Zimmerbrand in Mülheim gerufen. Die Oberhausener Straße war zeitweise voll gesperrt.

Im dritten Obergeschoss eines Hauses an der Oberhausener Straße in Mülheim hat es am Samstagabend gebrannt. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam zur Wohnung Zutritt verschaffen.

Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert: Die Anrufer berichteten von Brandgeruch und davon, dass ein Rauchmelder ausgelöst habe. Die Leitstelle schickte zwei Löschzüge und den Rettungsdienst nach Styrum.

Feuerwehr musste Mülheimer Wohnung gewaltsam öffnen

Vor Ort stand bald fest, dass eine Wohnung in der dritten Etage der Einsatzort war. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür, so heißt es in einer Pressemitteilung, habe man angebranntes Essen auf dem Herd vorgefunden. Die Feuerwehr löschte und entfernte es. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Der Bewohner war nicht zu Hause, laut Mitteilung meldete er sich nach Einsatzende bei der Feuerwehr.

Die Oberhausener Straße musste zeitweise durch die Polizei gesperrt werden – es kam zu Beeinträchtigungen für den Verkehr und Nahverkehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim