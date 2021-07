Erstes Mülheimer Jugendforum hat Schreibkollektiv zu Gast

Mülheim. Im Mülheimer Jugendforum, das am 27. Juli Premiere hat, können sich Leute von 14 und 27 Jahren online austauschen. Schreibkollektiv ist zu Gast.

Das erste Mülheimer Jugendforum findet am Dienstag, 27. Juli, online von 18 bis 20 Uhr statt, teilt das Centrum für Bürgerliches Engagement (CBE) mit. Das Jugendforum wird von der Partnerschaft für Demokratie Mülheim veranstaltet und ist ein offenes Treffen, in dem es Raum für Begegnung, Austausch, politische Themen gibt. Unter dem Motto „#Erhebe deine Stimme“ sind Jugendliche und junge Erwachsene dazu eingeladen, ins Gespräch zu kommen.

Was ist dir wichtig? Was geht dir so richtig gegen den Strich und muss dringend geändert werden? Was ist deine Utopie für Mülheim? Ganz besonders freuen sich die Veranstaltenden über die Beteiligung von Carlos Carima, Orliane Kamwa Kemadjou und Silvia Nwadiuto Chike am Mülheimer Jugendforum. Die drei jungen Erwachsenen sind Teil des Schreibkollektivs LetterBoxVoices (Instagram: @letterboxvoices). Sie sehen das Schreiben eigener Texten als eine gute Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und auch von anderen verstanden zu werden. Sie wollen von Diskriminierung betroffene Menschen unterstützen. Im Jugendforum werden sie Texte von sich lesen und andere ermutigen, ihre Stimme zu erheben.

Teilnehmen am Mülheimer Jugendforum können alle zwischen 14 und 27 Jahren

Teilnehmen können alle Interessierten zwischen 14 und 27 Jahren. Die Veranstaltung läuft online über Zoom. Die Anmeldung geht an Michelle Blase vom CBE per E-Mail (michelle.blase@cbe-mh.de), telefonisch (0208-97068216) oder über den Messenger Signal (01575-1037684).

Die Partnerschaft für Demokratie Mülheim wird seit 2017 von der Stadt Mülheim mit dem CBE umgesetzt und ist Teil des bundesweiten Förderprogramms „Demokratie leben!“. Ziel der Partnerschaft ist die Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens in der Kommune und die zielgerichtete Zusammenarbeit gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.

