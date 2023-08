Erst brennt in Mülheim ein Auto, dann knallt’s auf der A 40

An der Blücherstraße in Mülheim-Heißen brannte auf einem Garagenhof ein Auto. Die Mülheimer Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte umliegende Gebäude.

Mülheim. In Flammen stand erst ein Auto in Heißen, dann wurde Mülheims Feuerwehr zu einem Unfall auf der A 40 gerufen – das war nicht der letzte Einsatz.

Alle Hände voll zu tun hatte die Mülheimer Feuerwehr am Freitagabend: Erst stand in Heißen ein Auto in Flammen, dann krachte es auf der A 40, schließlich sorgte ein Feuerschein in Dümpten für Aufregung.

Anwohner der Blücherstraße in Heißen riefen am Freitagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr, weil eine starke Rauchentwicklung sie beunruhigt hatte. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand ein Auto, das auf einem Garagenhof parkte, bereits in Vollbrand. Zwei Trupps der Feuerwache 2 brachten den Brand unter Atemschutz und mit Einsatz zweier Strahlrohre sowie mit Löschschaum zügig unter Kontrolle, meldet die Feuerwehr.

Feuerwehr in Mülheim: Büroräume in Heißen wegen Brand kontrolliert

Die unmittelbar angrenzenden Garagen sowie darüber liegende Büro- und Geschäftsräume kontrollierten die Einsatzkräfte hinsichtlich einer möglichen Brand- und Rauchausbreitung, konnten aber Entwarnung geben. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

+++Mehr Blaulicht-Meldungen aus Mülheim+++

Noch während des laufenden Lösch-Einsatzes an der Blücherstraße ereignete sich gegen 22.20 Uhr ein Unfall auf der A 40 auf einer Abfahrt im Kreuz Kaiserberg. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach mit den Leitplanken kollidiert, schildert die Feuerwehr den Unfallhergang.

Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wurde in seinem Fahrzeug jedoch nicht eingeklemmt, so die Einsatzkräfte. Die Besatzung eines Notarztwagens sowie das Personal eines Rettungswagens der Johanniter-Unfall-Hilfe übernahmen die medizinische Versorgung vor Ort und brachten den Verletzten schließlich in ein Mülheimer Krankenhaus. Der betroffene Abfahrtbereich der A 40 blieb für die Dauer der Aufräum- und Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Feuerschein mit unklarer Ursache löst in Mülheim Feuerwehreinsatz aus

Parallel zu diesen beiden Einsätzen erreichte die Feuerwehr gegen 22.33 Uhr eine weitere unklare Feuermeldung von Anwohnern der Borbecker Straße in Dümpten. Diese hatten in einem Nachbarhaus Feuerschein wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzugs Heißen sowie freiwerdende Kräfte der Einsatzstelle an der Blücherstraße eilten zu dem neuen Einsatzort. Dort stellte sich allerdings heraus, dass eine flackernde Lampe ursächlich für die Flammenerscheinung war, berichtet die Feuerwehr.

Feuer in Mülheim – lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim