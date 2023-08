Erfolgreiches Elvis-Musical gastiert in Mülheimer Stadthalle

Mülheim. Erst im April 2024 ist die Musical-Produktion über den „King“ in der Mülheimer Stadthalle zu sehen, Karten gibt es aber schon jetzt. Die Details.

„Elvis – Das Musical“ feiert zehnjähriges Bestehen. Die Erfolgsproduktion mit Grahame Patrick und Ed Enoch geht 2024 auf große Jubiläums-Tournee. „Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten“, schreibt der Veranstalter.

„Elvis – Das Musical“ sei gespickt mit all seinen großen Hits und biete „eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone“. Seit der Tour-Premiere im Jahr 2014 begeisterte die spritzige Inszenierung bereits über eine halbe Million Zuschauer, sie kehrt 2024 auf die Bühnen in Deutschland und Österreich zurück und gastiert am 9. April 2024 auch in der Stadthalle in Mülheim.

Tickets gibt es unter www.elvis-musical.co und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

