Elvis lebt: Musical-Show über den King gastiert in Mülheim

„Elvis - das Musical“ kommt im Februar 2022 auch nach Mülheim. Grahame Patrick spielt in der Show den King of Rock’n’Roll.

Mülheim. „Elvis - das Musical“ kommt im Februar 2022 nach Mülheim. Der Vorverkauf für die Show hat begonnen. Sie bietet den Zuschauern Spektakuläres.

Elvis lebt! Das Erfolgs-Musical über den King of Rock’n’Roll geht erneut auf große Tour. Am 23. Februar 2022 wird es auch in der Mülheimer Stadthalle zu sehen sein. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Am 16. August 1977 verstarb Elvis Presley im Alter von 42 Jahren in Memphis, Tennessee. 45 Jahre nach seinem Tod lässt die Erfolgsshow die Legende mit allen großen Hits wiederauferstehen. Der weltweit erfolgreichste Solo-Künstler prägte mit seiner Musik alle folgenden Generationen. Das zweieinhalbstündige Live-Spektakel „Elvis - das Musical“ präsentiert das gesamte musikalische Repertoire des Sängers – von Gospel über Blues bis hin zum Rock’n’Roll – und lässt sein Leben in ausgewählten Schlaglichtern eindrucksvoll Revue passieren.

Alle großen Hits werden präsentiert

Aufwändige Choreografien, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen führen durch die wichtigsten Stationen in Elvisʻ Leben. Höhepunkt der Show ist das legendäre Konzert aus dem Jahr 1973 auf Hawaii – das erste Konzert, das weltweit live im TV übertragen wurde. Erstklassige Sänger, Schauspieler, Showgirls und die siebenköpfige „Las Vegas Showband“ gestalten ein unvergessliches Musik-Erlebnis. Die Hommage an den „King“ hat mit Grahame Patrick den „weltweit besten Elvis-Darsteller“ in seinen Reihen, alle großen Hits werden live interpretiert: Von „Love Me Tender“ über „Jailhouse Rock“ bis hin zu „Suspicious Minds“.

Ihre Einzigartigkeit erhält die Show auch durch die Einbindung von Zeitzeugen und Weggefährten. Ed Enoch, Leiter des legendären „The Stamps Quartet“, stand von 1971 bis 1977 bei über 1000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne. Auch während dieser Tournee wird er mit seinen „Stamps“ die Show unterstützen.

Karten im Vorverkauf gibt es u.a. bei der MST (Tel.: 960960), im ADAC-Center (Tel.: 0800-5101112), bei TUI (Tel.: 0208-445051), bei Tabakwaren Budde (Tel.: 472020), im Ticketshop Mattke (Tel.: 4442727).

Hotline: 01806/570055 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt., Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt.), online: www.elvis-musical.co

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim