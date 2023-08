Eis-Flatrate in Mülheim: Für wenig Geld unbegrenzt Eis essen

Das Eis steht am Samstag, den 09.07.2022, zum Verkauf in Dinslaken. Das Eis ist teurer geworden. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Mülheim. Unbegrenzt Eis essen und dabei etwas für den guten Zweck tun: Im Mülheimer „Stadtquartier Schloßstraße“ gibt es die Eis-Flatrate. So läuft’s ab.

So viel Eis wie das Herz begehrt und dabei noch etwas für einen wohltätigen Zweck tun: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, wird am Freitag, 18. August, zur Realität: Die Alloheim Senioren-Residenz „Stadtquartier Schlossstraße“ verwandelt sich in eine Eisdiele: Gegen eine überschaubare spende von 5,50 werden die die Becher so oft aufgefüllt, wie man will. Der Ertrag der Veranstaltung wird in vollem Umfang gespendet.

Die Eis-Flatrate hat sich etabliert und ist mittlerweile Tradition in den bundesweiten Alloheim-Einrichtungen. Und auch wenn es beim Blick aus dem Fenster oder in die Wettervorhersage eher nach Herbst als nach Sommer aussieht, „sind alle Bürger und Kinder der Region herzlich zur großen Eis-Flatrate eingeladen“, so die Einrichtung in ihrer Mitteilung. Das Team verspricht, mit leckeren Eissorten, Saucen und Streuseln bei den Gästen zu punkten. „Alles für den guten Zweck lautet das Motto unseres Eis-Flatrate-Tages“, sagt Einrichtungsleiter Julian Bumbullies, „Der Ertrag des Aktionstages wird gespendet.

Los geht’s am 18. August, ab 15 Uhr, bei hoffentlich sonnigem Wetter in der Alloheim Senioren-Residenz „Stadtquartier Schlossstraße“ (Ruhrstraße 20). Alle Angehörigen, Freunde und kleine und große Eisliebhaber der Region sind dazu herzlich in die Einrichtung eingeladen. „Auch Kurzentschlossene, die spontan Heißhunger auf Eis verspüren, können einfach und ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen.“

Wer bereits weiß, dass er vorbeischauen möchte, kann sich gerne bis zum 11. August per Telefon anmelden: 0208/3888970. „So können wir unseren Einkauf besser planen und jeder wird satt“, sat Akarawat Taksungnoen, der Küchenleiter der Einrichtung, hinzu.

