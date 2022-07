Wohltätigkeit Eis-Flatrate in Mülheim: Für fünf Euro unbegrenzt Eis essen

Mülheim. So viel Eis essen wie man will und dabei etwas für den guten Zweck tun: Im Mülheimer Wohnpark Dimbeck gibt es die Eis-Flatrate. Das ist geplant.

Pünktlich zu den angekündigten Rekord-Temperaturen am Wochenende lädt die Alloheim Senioren-Residenz „Wohnpark Dimbeck“ am Freitag, 15. Juli, zur Eis-Flatrate für den guten Zweck ein. Gegen eine Spende von fünf Euro erhalten Besucherinnen und Besucher so viel Eis, wie sie wünschen und essen können – die Mitarbeitenden des Wohnparks füllen die Becher immer wieder auf.

Die Einnahmen der Eis-Flatrate gehen in vollem Umfang an den guten Zweck, wie Einrichtungsleiter Jens Schmidt erklärt: „Diesmal unterstützen wir den Verein Mülheimer Kontakte für sozialpsychiatrische Hilfen. Gerade in der Corona-Zeit hat die Psyche vieler Menschen gelitten. Daher empfinden wir es als lohnenswert, wenn Menschen sich für die psychische Gesundheit anderer engagieren.“

Das große Eisessen beginnt am Freitagnachmittag ab 15 Uhr in der Alloheim Senioren-Residenz „Wohnpark Dimbeck“, Dimbeck 6-12. Alle Angehörigen, Freunde und Eisliebhaber der Region seien in die Einrichtung eingeladen.

„Wir hoffen auf viele Gäste in unserem Haus und sind schon sehr gespannt, wer den diesjährigen Rekord im Eisessen schafft“, sagt Jens Schmidt, „auch wer einen spontanen Heißhunger auf Eis verspürt, kann einfach vorbeikommen, man muss sich nicht vorab anmelden.“

Bundesweit wird die „Eis-Flatrate für den guten Zweck“ von der Alloheim-Gruppe seit 2015 in den zugehörigen Residenzen veranstaltet.

