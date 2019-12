Erhöhte Staugefahr besteht am Donnerstag auf der A40 zwischen Essen und Mülheim. Dort werden Bäume entfernt.

Mülheim/Essen. Ein Engpass droht am Donnerstag, 12. Dezember, auf der A40 in Richtung Duisburg: Zwischen Frohnhausen und Heißen wird sie einspurig gesperrt.

Einspurige Sperrung auf der A40 zwischen Essen und Mülheim

Auf der A 40 zwischen den Anschlussstellen Essen-Frohnhausen und Mülheim-Heißen wird es am Donnerstag, 12. Dezember, für einige Stunden eng. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr muss dort der rechte Fahrstreifen in Richtung Duisburg gesperrt werden.

„Gefahrenbäume“ werden entfernt

Grund sind „Gefahrenbäume“, die entfernt werden müssen, teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Weitere Infos auf www.strassen-nrw.de.