Wer an Weihnachten und Silvester in Mülheim mit der Ruhrbahn unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Es gilt ein Sonderfahrplan.

Weil sie eine veränderte Nachfrage an Weihnachten, Silvester und Neujahr erwartetet, passt die Ruhrbahn ihr Fahrplanangebot in Mülheim und Essen an. An diesen Tagen sind Busse und Bahnen nach einem Sonderfahrplan unterwegs.

An Heiligabend, 24. Dezember, wird bis etwa 15 Uhr nach Sonntagsfahrplan gefahren. In der Zeit von rund 15 Uhr bis etwa 18 Uhr fährt die Ruhrbahn dann im 30-Minuten-Takt. Ab 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nacht-Express-Linien stündlich. In Mülheim entfallen ab 18.30 Uhr Taxi-Busse.

Ruhrbahn fährt in Mülheim an den Feiertagen nach einem Sonderfahrplan

Auch am ersten und Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Am 25. Dezember fahren die Nacht-Express-Linien ab 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen stündlich, am 26. Dezember fahren die Nacht-Express-Linien ab 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr stündlich.

Zu anderen Zeiten als gewohnt sind die Busse und Bahnen der Ruhrbahn an Weihnachten und Silvester unterwegs. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

An Silvester fahren Bahnen und Busse bis circa 23.00 Uhr nach Samstagsfahrplan. Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr fahren die Nacht-Express-Linien halbstündlich, danach fahren sie stündlich bis 7.30 Uhr. Zwischen 23 und 1 Uhr herrscht Betriebsruhe. In Mülheim fahren genau wie in Essen keine Taxi-Busse.

Am 1. Januar fährt die Ruhrbahn nach Sonntagsfahrplan. In Mülheim fahren die Nacht-Express-Linien dann ab 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr stündlich. An Heiligabend, an Silvester und an den Feiertagen sind die Kunden-Center geschlossen.

