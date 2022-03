Einsatz in Mülheim: Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Einsatz in Mülheim gerufen. Ein Busfahrer und ein Fahrgast waren dort in einen Streit geraten. Die Polizei ermittelt.

Mülheim. Die Polizei wurde zu einer Mülheimer Haltestelle gerufen. Ein Busfahrer und ein Fahrgast waren dort in Streit geraten. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagmittag an der Haltestelle Kriegerstraße in Broich. Dort waren nach Angaben der Polizei zwei Männer in einen Streit geraten: ein Busfahrer (59) und ein Fahrgast (27).

Die Polizei war zunächst mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt, da bei der Alarmierung nicht klar war, wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war es zwischen den beiden Männern nicht nur im Bus, sondern auch außerhalb des Fahrzeugs gegen 11.45 Uhr zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Der jüngere Mann hätte sich vom Ort der Auseinandersetzung entfernt, sei aber später ermittelt worden. Die Hintergründe des Vorfalls müssten erst noch ermittelt werden, so eine Polizeisprecherin.

