Ein Feuerlöscher steht mitten in den Ruhrauen in Mülheim, keiner weiß, wie er dorthin gekommen ist. Im Hintergrund: die Mendener Brücke.

Rätsel des Alltags Einsamer Feuerlöscher in Mülheimer Ruhrauen - wer weiß was?

Mülheim. Wer hat den Feuerlöscher aufgestellt, der in Mülheim – südlich der Ruhr in den Saarner Auen – ganz alleine herumsteht? Wir haben nachgefragt.

Wer in den Saarner Ruhrauen östlich der Mendener Brücke und südlich der Ruhr schon einmal spazieren gegangen oder geritten ist, hat sich vielleicht gewundert. Dort – mitten in der Natur – steht ein Feuerlöscher, und keiner weiß, wie er dorthin gekommen ist.

Weit und breit nur Grün, wohin das Auge schaut. Bebauung gibt es an dieser Stelle nicht. Deshalb sind zwei unserer Leser verblüfft, als sie am Rande eines Reitweges ein auffälliges Objekt entdecken. An einem Holzpfosten, der professionell eingepflockt wurde, hängt eine leuchtend rote Box, in der sich wiederum der Feuerlöscher befindet. „Soll man damit die Pferde löschen, wenn sie durchbrennen?“, schreibt einer der Leser scherzhaft und schickt auch ein Foto von dem kuriosen Fund.

Feuerwehr verweist an die Stadt

Recherchen bei der Mülheimer Feuerwehr laufen ins Leere. „Keine Ahnung! Wir wissen nicht, wie das Ding dorthin gekommen ist. Die Feuerwehr stellt auch überhaupt keine Feuerlöscher im öffentlichen Raum auf“, erklärt Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes. Er verweist an die Stadt, genauer das Ordnungsamt.

Stadtsprecher Volker Wiebels hört bei den entsprechenden Stellen nach. „Der Unteren Landschaftsbehörde, die zum Umweltamt gehört, ist nichts von einem Feuerlöscher in den Ruhrauen bekannt“, sagt er. Er habe auch beim Kreisverband der Pferdesportvereine nachgefragt, bei der Försterin, beim dort ansässigen Angelverein und beim Landwirt, der die Flächen bewirtschaftet. „Überall Fehlanzeige. Niemand weiß etwas darüber.“

Die Gegend sei auch FFH-Gebiet – also ein Natur- und Landschaftsschutzbereich. „Streng genommen müsste die Untere Naturschutzbehörde das Ding jetzt entsorgen, da es nichts im Naturschutzgebiet zu suchen hat“, ergänzt Wiebels. „Wenn überhaupt, hätte man einen Feuerlöscher auf der anderem Seite der Mendener Brücke vermutet, dort wo der Ruhrstrand ist und sich auch immer Leute aufhalten.“ Auch beim Mülheimer Sport Service, der über die Reitwege in der Stadt Bescheid weiß, kann man sich die Sache nicht erklären.

Haben auch Sie etwas Unerklärliches entdeckt?

Der Stadtsprecher glaubt daher: „Den hat einer dort entsorgt - und zwar illegal“. Dagegen spricht jedoch die ordentliche Installation des Feuerlöschers. Zu sehen ist der Feuerlöscher allerdings nicht mehr – am Montag hat die Stadt den Landwirt, der die Flächen dort bewirtschaftet gebeten, das Gerät abzubauen. Aber auch er, so betont Wiebels, habe den Feuerlöscher nicht installiert.

Vielleicht gibt es ja Bürgerinnen oder Bürger, die das Geheimnis kennen und es uns erzählen können. Rätselhaftes im Stadtgebiet oder im Alltag gibt es ja immer wieder mal.

Haben Sie auch in Mülheim etwas entdeckt, das unerklärlich erscheint oder einem Schildbürgerstreich gleicht? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie an, vielleicht können wir durch unsere Berichterstattung zur Aufklärung beitragen: 0208 44308-31 oder redaktion.muelheim@waz.de