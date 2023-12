Blaulicht Einfacher Trick: Handydiebin an Mülheimer Bahnhof gefasst

Mülheim Eine Bochumerin stahl einer Mülheimer Jugendlichen das Handy. Durch einen Einfall ihrer Freundin konnte die Diebin noch vor Ort gestellt werden.

Der Mülheimer Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend, 28. Dezember, Schauplatz einer unmittelbaren Verbrechensaufklärung geworden. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll eine Bochumerin (42) einer Jugendlichen (17) das Mobiltelefon entwendet haben. Durch einen einfachen Trick hatte die junge Mülheimerin ihr Handy aber schnell wieder zurück.

Als Beamte der Bundespolizei gegen 19.45 Uhr das Bahnhofsgebäude bestreiften, kam eine 17-Jährige auf sie zu: Im angrenzenden Forum sei ihr das Handy gestohlen worden. „Zu dem genauen Ort oder zu einer tatverdächtigen Person konnte die Minderjährige keine Angaben machen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

An Mülheimer Bahngleis kam es zur Konfrontation

Eine Freundin des mutmaßlichen Opfers konnte das entwendete Handy orten; demnach befand sich das Smartphone an Gleis 1/2 des Bahnhofs – unweit des vermuteten Tatortes. Die Bundespolizisten begaben sich zum Gleis und trafen dort lediglich auf eine 42-jährige Frau mit ihrem Kind. Auf den Sachverhalt angesprochen, so die Polizei in ihrer Mitteilung, zeigte sich die Bochumerin unkooperativ und machte gegenüber den Einsatzkräften widersprüchliche Angaben. Schließlich händigte sie aber das gestohlene Handy der 17-Jährigen aus.

Die Bundespolizisten gaben der Mülheimerin das Smartphone zurück. Gegen die 42-Jährige ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden.

Blaulicht in Mülheim - mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim