„Eine reine Party“: HipHop-Meisterschaft steigt in Mülheim

In Mülheim findet am Wochenende nach längerer Corona-Zwangspause wieder die Deutsche DTHO HipHop-Meisterschaft statt. Dieses Foto entstand 2019 bei der Westdeutschen Meisterschaft in der Westenergie-Halle.

Mülheim. Über 1800 Tänzer im Spotlight, spannende Titelkämpfe, Party: Das erwartet Besucher bei der Deutschen DTHO HipHop-Meisterschaft in Mülheim.

Viele tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden mit Spannung das Wochenende erwarten. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, findet in der Mülheimer Westenergie-Halle wieder die Deutsche DTHO HipHop-Meisterschaft statt, veranstaltet von der TSR Dance Academy aus dem Tanzhaus Mülheim.

Mehr als 1800 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland sollen dort laut Ankündigung starten, 18 Stunden Tanzprogramm mit 29 Entscheidungen sind geplant. Tanzschulchef und Organisator Thorsten Ritter spricht mit Blick auf die Teilnehmerzahl von der „größten Sportveranstaltung in Mülheim“. Allein die TSR Dance Academy wird mit fast 150 Tänzerinnen und Tänzern vertreten sein.

Mülheimer HipHop-Event konnte im Vorjahr nur online stattfinden

Das letzte Mal konnte die HipHop-Meisterschaft im Mai 2019 in Präsenz stattfinden, dann bremste die Corona-Pandemie auch dieses Event aus. 2021 habe es wenigstens Online-Turniere gegeben, sagt Ritter. Nun wird am Wochenende in verschiedenen Altersgruppen - von den Mini-Kids bis zu den Erwachsenen Ü30 - um den Titel des Deutschen DTHO HipHop-Meisters 2022 getanzt (DTHO steht für die Deutsche Tanzlehrer- und HipHop-Tanzlehrer Organisation). Dabei treten die Teilnehmenden in den Kategorien Solo, Duo und Formation an.

An beiden Veranstaltungstagen geht es um 9 Uhr los. Tickets gibt es an der Tageskasse. Die Organisatoren versprechen dem Publikum „hochklassige Shows, spannende Wettbewerbe, Emotionen pur – eine reine Party“. Tageskarten kosten 16 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 8 Euro, Tickets für beide Tage 24 bzw. 12 Euro.

