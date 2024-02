Mülheim Neustart in Mülheim-Dümpten: Die Kneipe „Im Knüfen“ ist wieder auf. Die Wirtin ist Quereinsteigerin, aber hochmotiviert. Das sind ihre Pläne.

Yvonne Messerschmidt wirkt sehr motiviert. „Ich wollte selbstständig und mein eigener Chef sein“, erklärt die junge Frau ihre Beweggründe für die Übernahme der Kneipe „Im Knüfen“ in Dümpten – unweit von A40, Media Markt, Metro und Edeka Paschmann. „Ich war Spielhallen-Leitung und habe von einer Freundin erfahren, dass die Kneipe frei ist.“ Da habe sie sich die Räumlichkeiten einfach mal angeguckt und schließlich zur Übernahme entschieden.

Der Eröffnung gingen einmonatige Renovierungsarbeiten voraus, die auch die Einlieger-Wohnung im selben Gebäude umfassten. „Das sind rund 70 Quadratmeter“, erläutert Messerschmidt, die nun direkt angrenzend an ihren Arbeitsplatz auch wohnt. Es habe alles so gerade eben geklappt. „Das letzte Okay von den Behörden kam gestern“, freut sie sich. Das von außen sehr klein wirkende Gebäude scheint wirklich ein Raum-Wunder zu sein. „Im Keller habe ich noch ein großes Lager“, ergänzt die Gastronomin.

Mülheimer Kneipe „Im Knüfen“ zur Neueröffnung gut besucht

Am Tag der Eröffnung ist der Schankraum prall gefüllt. Rund 40 Männer und Frauen sitzen oder stehen am großen Tresen, einem der Stehtische oder im rückwärtigen Bereich mit den beiden E-Darts-Scheiben. Auch ein Spielautomat wartet auf Fans. Im optimalen Fall passen nach Aussage der Chefin 50 bis 60 Personen in den Raum. Ungefähr dieselbe Menge findet in der warmen Jahreszeit im Biergarten des „Im Knüfen“ Platz.

Yvonne Messerschmidt (l.) ist die neue Wirtin der Gaststätte „Im Knüfen“. Hier wird sie hinter dem Tresen von Sarah Bormann unterstützt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Stimmung ist prächtig und Yvonne Messerschmidt im Stress. „Wir haben alles an Getränken hier, was man so erwarten würde“, erklärt sie – ganz gleich, ob Bier, Schnäpse, Weine oder auch Liköre. Außerdem plane sie, über das Jahr verschiedene Veranstaltungen anzubieten: von Karnevalsfeiern über Schlagerpartys bis hin zu Karaoke-Abenden und Livemusik. Ihr Ziel für die Zukunft bringt die Jung-Wirtin abschließend auf den Punkt. „Die Leute sollen Spaß haben und gerne wiederkommen!“

Frühschoppen am Sonntag schon ab 10 Uhr

„Im Knüfen“ hat montags Ruhetag. Dienstags bis donnerstags ist die Kneipe von zwölf bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar von zwölf bis ein Uhr nachts. Als kleine Besonderheit bietet die Wirtin ihren Gästen sonntags die Möglichkeit zu einem Frühschoppen. „Im Knüfen“ öffnet seine Türen dann schon um zehn Uhr morgens und schließt um 24 Uhr. „Ich werde mir das erst mal alles angucken und die Öffnungszeiten dann vielleicht noch anpassen“, so die Chefin.

Gastronomie in Mülheim - mehr zum Thema

