Einbruchs-Beratung der Polizei nur mit aktuellem Corona-Test

In der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Essen-Steele können sich auch Mülheimer Bürger nach Ostern wieder persönlich beraten lassen – wenn sie einen tagesaktuellen negativen Coronatest mitbringen.

Mülheim/Essen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Essen/Mülheim steht nach Ostern wieder zur Verfügung. Besucher müssen negativen Test haben.

Auch den Mülheimer Bürgern steht das Beratungsangebot der „Technischen Prävention“ in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Essen weiterhin zur Verfügung. Die Coronaschutzverordnung verlangt aber auch hier einen tagesaktuellen negativen Coronatest für jene, die sich vor Ort etwa über Einbruchsschutz informieren möchten, das teilte die Behörde mit.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei ist im vergangenen Sommer aus dem Essener Präsidium in den Stadtteil Essen-Steele, Bochumer Straße 20, umgezogen, wo Besuche unter Corona-Bedingungen nach Ostern möglich sind. Polizeibeamte beraten dort kostenlos und in allen Fragen der technischen Prävention an Haus und Wohnung, aber auch, wenn es darum geht, Fahr- oder Motorräder vor Dieben oder Einbrechern zu schützen. Elektronische Schließsysteme rund ums Haus, Bewegungs- und Öffnungsmelder kann man sich dort zeigen lassen.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Unter Corona-Hygienebedingungen und bei Vorlage eines tagesaktuellen negativen Coronatests wird die Beratungsstelle ab dem 6. April den Bürgern zu den bekannten Öffnungszeiten wieder zur Verfügung stehen. Zur Nachverfolgbarkeit bei einer eventuellen Infektion werden die Kontaktdaten der Besucher erhoben und nach vier Wochen vernichtet.

Die polizeilichen Fachberater stehen den Mülheimern auch unter der Telefonnummer 0201/829-4444 zur Verfügung.