Zwei mutmaßliche Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag versucht, ins Rhein-Ruhr-Zentrum einzubrechen (Archivbild).

Blaulicht Einbruch in Rhein-Ruhr-Zentrum: Wachmann reagiert schnell

Mülheim. In der Nacht sind zwei Männer (48 und 63) unbemerkt in das Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum eingebrochen. Auf welche Ware sie es abgesehen hatten.

Zwei Männer haben in der Nacht zu Dienstag versucht, ins Rhein-Ruhr-Zentrum einzubrechen. Gegen 2 Uhr nachts entdeckte ein Sicherheitsmitarbeiter (40) mehrere Personen in einem Augenoptikergeschäft, die mehrere Brillen in einen Koffer packten. Der Wachmann alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Diebe noch vor Ort antreffen, Werkzeug sicherstellen und die beiden Männer (48 und 63) festnehmen. Neben dem Optiker waren zwei angrenzende Lokale von dem Einbruch betroffen: Ein Taschengeschäft und ein Schreibwarenladen. „An den Koffern, die zum Transport des Diebesgutes genutzt werden sollten, waren die Preisschilder noch befestigt“, so die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen sollen nach bisherigem Kenntnisstand die Alarmanlage manipuliert haben und so zunächst unbemerkt in das Einkaufszentrum gelangt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

