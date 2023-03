Einbrecher in Mülheimer Kita machen ungewöhnliche Beute

Mülheim. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen haben Einbrecher in einer Mülheimer Kita zugeschlagen. Beide Taten haben eine kuriose Gemeinsamkeit.

„Ich bin empört, sprachlos und fassungslos!“ Karin Rüdiger ist der Schreck noch anzuhören, als sie am Freitagmorgen davon berichtet, was in der evangelischen Kita Sonnenschein an der Kleiststraße passiert ist. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen haben nachts Einbrecher zugeschlagen und sämtliche Wertgegenstände mitgenommen.

Und nicht nur das: „Beim ersten Mal haben Sie auch noch ein schönes Frühstück mitgenommen, mit Käse, Wurst und Brot“, erklärt Karin Rüdiger - und zwar neben dem gesamten Frühstücksgeld, Laptops und Kameras. Dieses Mal haben die Täter eine Tüte Milch mitgenommen und weitere Kameras. „Die kannten sich womöglich schon bestens hier aus.“

Mülheimer Erzieherinnen gehen mit mulmigem Gefühl zur Arbeit

Die Polizei bestätigt auf Anfrage der Redaktion, dass auch die Spurensicherung vor Ort war und in dem Fall ermittelt wird. Für die Erzieherinnen der Heißener Kita sind die beiden Einbrüche an Rosenmontag und an diesem Freitag ein Schock. „Das ist ein ganz komisches Gefühl für die Kollegin im Frühdienst, die morgens als Erste in die Einrichtung kommt“, sagt die Leiterin.

Sie ist erleichtert, dass die Täter offenbar nicht an den Gruppenräumen interessiert waren. Erheblicher Schaden ist dennoch entstanden. Beim ersten Mal war ein Fenster zerstört worden, beim aktuellen Fall mehrere Türschlösser.

