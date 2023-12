Einbruch in Mülheimer Einfamilienhaus: Fahndung mit Fotos

Mülheim Mithilfe von Aufnahmen eines Zeugen sucht die Mülheimer Polizei nach drei mutmaßlichen Einbrechern. Das Fluchtfahrzeug: offenbar ein Jaguar.

Bereits Ende April sollen drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Windmühlenstraße eingebrochen sein. Die mutmaßlichen Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Unbekannten.

Wie es in einer polizeilichen Mitteilung heißt, sollen die drei Männer am 28. April um 16.40 Uhr die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in Raadt eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Wohnräumen verschafft haben. „Sie durchwühlten das Haus und entwendeten Goldschmuck. Ein Nachbar filmte die Tatverdächtigen, als sie von der Örtlichkeit mit einem grauen Jaguar flohen“, schildert die Polizei die Ereignisse.

Polizei Mülheim veröffentlicht Beschreibungen der drei Unbekannten

Der Tatverdächtige 1 wird als junger Mann mit hagerer Figur, schwarzem Haar und dunklen Augen beschrieben. Er wird auf etwa 1,70 Meter groß geschätzt und war zur Tatzeit mit einem schwarzen Pullover der Marke „ellesse“ bekleidet.

Der Tatverdächtige 2 solle ebenfalls eine hagere Statur, schwarze Haare und dunkle Augen haben. Er wird auf etwa 1,80 Meter geschätzt und war mit schwarzer Jacke, blauer Jeans, weißen Schuhen, Mundschutz sowie Basecap bekleidet.

Der Tatverdächtige 3 wird als hager, dunkelhaarig und dunkeläugig beschrieben. Auch er wird auf 1,80 Meter geschätzt. Laut Videoaufnahme trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden.

Das Fluchtfahrzeug war offenbar ein grauer Jaguar. Foto: Polizei Essen/Mülheim / Privat

