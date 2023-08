Ein Einbrecher am Werk (Symbolbild): In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in eine Tankstelle in Mülheim-Speldorf ein und flüchteten. Vermutlich hatten sie dann einen Autounfall.

Blaulicht Einbruch in Mülheim - es sieht nach chaotischer Flucht aus

Mülheim. Nach einem Einbruch in eine Mülheimer Tankstelle krachte der Fluchtwagen wahrscheinlich gegen einen Baum. Die Täter sind noch nicht gefasst.

Nach dem Einbruch in eine Tankstelle an der Duisburger Straße in Speldorf hatten die Täter wohl einen Unfall. Darauf deuten erste Informationen der Polizei hin, die jetzt um weitere Hinweise bittet.

In der Nacht zu Samstag, 26. August, gegen 3.45 Uhr meldeten Zeugen, dass sich drei unbekannte Personen Zutritt zu den Räumen einer Tankstelle an der Duisburger Straße (auf Höhe der Moränenstraße) verschafft haben sollen. Vor Ort stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. Die Täter waren bereits geflüchtet.

Mülheimer Polizei findet Werkzeuge im Unfallwagen

Im Rahmen der Fahndung wurde an der Mülheimer Straße / Carl-Benz-Straße ein blauer Audi S6 entdeckt, der einen Unfall hatte: Er war gegen einen Baum gekracht. Auch hier hatten sich der oder die Beteiligten vor Eintreffen der Polizei schon entfernt. Im Innenraum wurden Werkzeuge gefunden, die als Einbruchswerkzeug gedient haben könnten. Der Audi wurde sichergestellt. Ob es sich tatsächlich um das Fluchtfahrzeug handelt, wird noch ermittelt.

Um den oder die flüchtigen Täter zu finden, wurden auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Der Hund führte die Beamten vom Unfallwagen aus in ein angrenzendes Waldgebiet, in dem mehrere Kleidungsstücke gefunden wurden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Einbruch, zum blauen Audi oder den geflüchteten Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0.

