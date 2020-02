Einbrecher waren in Mülheim-Holthausen unterwegs

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch Zugang zu einer Wohnung am Steinknappen, Ecke Zeppelinstraße. Dieses Bild ist ein Symbolbild.

Mülheim. Einbrecher waren in Mülheim unterwegs. Aufmerksame Anwohner in Holthausen beobachteten zwei Männer mit Sporttasche. Weitere Zeugen sind gesucht.

Einbrecher verschafften sich am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in Holthausen Zugang zu einer Wohnung am Steinknappen, Ecke Zeppelinstraße. Anwohner in Holthausen beobachteten zur mutmaßlichen Tatzeit zwei Männer mit einer Sporttasche in der Nähe des Tatortes, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.

Einer der Verdächtigen soll nach Zeugenaussagen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und eine gefüllte Sporttasche dabei gehabt haben. Sein Begleiter soll mit etwa 50 bis 55 Jahren deutlich älter sein, ist untersetzt und trug ein Käppi sowie eine runde Brille.

Zeugen, die verdächtige Personen oder unbekannte Fahrzeuge im Nahbereich der Kreuzung bemerkt haben, werden gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 in Verbindung zu setzen.