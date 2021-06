Einbrecher stehlen Laptops aus Corona-Schnelltest-Container

Aus einem Corona-Schnelltest-Container in Mülheim wurden Laptops und Schnelltest-Packungen entwendet.

Mülheim. Unbekannte brechen in Mülheim in einen Corona-Schnelltest-Container ein und stehlen Laptops. Auch einige Corona-Schnelltests lassen sie mitgehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Diebstahl aus einen Corona-Schnelltest-Container in Speldorf. Der Container auf einem Parkplatz an der Saalestraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen.

Um 10 Uhr am Dienstag informierte eine Mitarbeiterin des Testzentrums die Polizei, nachdem sie Einbruchsspuren an einem der Überseecontainer festgestellt hatte. Diese werden als Büroräume für die Durchführung der Tests genutzt.

[+++ Bleiben Sie auf dem Laufenden, wie sich die Corona-Pandemie in Mülheim auswirkt: Unser Newsblog +++]

Aus dem Container wurden neben Laptops und einem Radio auch Packungen von Corona-Schnelltests entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise. Diese können über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 dem KK 32 (Einbruchskommissariat) mitgeteilt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim