Eichhörnchen-Babys von der Polizei in Mülheim gerettet

Mülheim. Ungewöhnlicher Einsatz der Polizei: Sie rettete am Sonntagabend in Mülheim-Styrum zwei Eichhörnchenkinder und suchte einen Zufluchtsort.

Einen ungewöhnlichen Notruf erhielt am Sonntagabend aus Styrum. Zeugen meldeten gegen 18 Uhr, dass ein pelziger Nager in ihrem Hauseingang am Marienplatz saß. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, bemerkten sie ein weiteres, hilfloses Tierchen hinter einer Mülltonne. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei den zwei „Findelnagern“ um verwaiste Eichhörnchenkinder handelte.

Gemütliches Nest im Pappkarton

Nach einigen Recherchen konnte der Verein Eichhörnchen Notruf e.V. ermittelt werden. In einem Telefonat wurde geklärt, dass die kleinen Waisenkinder bis zum Eintreffen der Eichhörnchen-Rettung auf der Wache warten sollten. In einem geeigneten Karton und einer Rettungsdecke aus dem Streifenwagen konnte ein gemütliches Nest, bzw. ein Ersatzkobel, gebaut werden .

Die Kleinen fühlten sich augenscheinlich sofort wohl. Spontan wollten mehrere Polizisten die niedlichen Nager adoptieren, jedoch überwog die Einsicht, dass sie in eine fach- und sachkundige Hand gehörten. Die Eichhörnchen-Rettung nahm die Kleinen schließlich in Obhut.