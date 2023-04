Echt zum Lachen: Comedy geballt im Mülheimer Ringlokschuppen

Der bekannte Kabarettist Bernd Stelter gastiert am 19. April in der Stadthalle in Mülheim mit „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“.

Mülheim. Vier humorvolle Abende in Mülheim: In Ringlokschuppen und Stadthalle gastieren in Kürze neben Bernd Stelter weitere bekannte Kabarettisten.

Comedy und Stand up an vier Tagen hintereinander – es gibt bald viel zu lachen im Ringlokschuppen oder der Stadthalle. Den Anfang macht am Mittwoch, 19. April, um 20 Uhr der Kabarettist Bernd Stelter mit seinem neuen Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“.

In der Stadthalle wird der bekannte Komiker über die Wochentage sinnieren. „Ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und die Donnerstage doof finden“, schreibt der Veranstalter, der Ringlokschuppen. Karten gibt es im Vorverkauf ab 30,40 Euro auf ringlokschuppen.ruhr.

David Kebekus zeigt in Mülheim „Überragendes“

„Überragend“ heißt das Programm mit dem Comedian David Kebekus am Donnerstag, 20. April, um 20 Uhr im Ringlokschuppen. „Überraschend anders“ zeigt er, wie interessante Comedy funktionieren kann. Es geht um große Theorien ebenso wie um die kleinen Kämpfe des Alltags. Heikeles präsentiert Kebekus aus einer Perspektive, aus der man dann doch lachen muss. Dem Comedian gelingt es immer, eine Verbindung zur Gesellschaft und zu aktuell diskutierten Problemen herzustellen. „Geboten wird handgemachtes Material, auf Open Mics erarbeitet, ausgefeilt und mit Selbstironie und Herzblut befüllt“, so der Veranstalter. Karten für 21 Euro (plus Gebühr), Tel. 0208 993160 oder auf ringlokschuppen.ruhr.

Helene Bockhorst gastiert am 21. April im Ringlokschuppen in Mülheim. Foto: Enrico Meyer

Mit der jungen Stand up- und Comedy-Künstlerin Helene Bockhorst geht es am Freitag, 21. April, um 20 Uhr weiter. Im Ringlokschuppen redet „das Schlampen-Unikat mit Literaturstipendium“ über Sex, Selbstzweifel oder Meerestiere – und andere wichtige Themen. Tut sie nur so, als hätte sie etwas zu sagen? „Die Bekenntnisse der Hochstaplerin Helene Bockhorst“ heißt das Programm. Ihr Seelenstriptease sei „furchtbar und lustig zugleich“. Fazit: „Eigentlich sind wir doch alle Hochstapler. Ein Comedy-Programm über den Scharlatan in jedem Einzelnen von uns.“ Karten: 21 Euro (plus Gebühr) auf ringlokschuppen.ruhr oder unter Tel. 0208 993160.

Poetry-Slammer Jan Philipp Zymny gastiert in Mülheim

Der vierte Abend wird am Samstag, 22. April, ab 20 Uhr von Jan Philip Zymny im Ringlokschuppen gestaltet. Er ist Spoken Word-Künstler und hat sich in seinem vierten Soloprogramm das Thema „surREALITÄT“ vorgenommen. Der preisgekrönte Poetry Slammer, auch aus dem TV bekannt, liefert eine Betrachtung der Wirklichkeit, übt Kritik an dieser und äußert Verbesserungsvorschläge, wobei er Stand Up, Kurzgeschichten, philosophische Überlegungen und surreale Absurditäten der Bauart Nonsens wild, aber keinesfalls planlos durchmischt. Karten für 21 Euro (plus Gebühr): Tel. 0208 993160 oder ringlokschuppen-ruhr.

