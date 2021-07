Eberhard Ross vertritt Mülheim bei Kunstwettbewerb

Mülheim. Der NRW-Kunstpreis CityARTists wird wieder vergeben. Kandidat aus Mülheim ist diesmal der Maler Eberhard Ross, der viele Pläne hat.

In diesem Jahr vertritt der Künstler Eberhard Ross die Stadt Mülheim beim Förderprogramm „CityARTists 2021“. Ende Juni wurde er von einer Fachjury einstimmig gewählt. Der Kunstpreis wird vom NRW Kultursekretariat und seinen 21 Mitgliedsstädten ausgeschrieben.

Künstlerinnen und Künstler ab 50 Jahren, die eine künstlerische Ausbildung genossen haben und/oder eine Reihe von Ausstellungen in Museen, Kunsthallen und Kunstvereinen vorweisen können, waren aufgerufen, sich zu bewerben. In der nächsten Etappe muss sich Eberhard Ross gegen zwanzig Kandidaten aus anderen Städten durchsetzen. Wer eines der zehn zu vergebenden Stipendien in Höhe von je 5.000 Euro erhält, steht nach den Sommerferien fest.

Malen mit meditativer Konzentration

Eberhard Ross (*1959 in Krefeld) überzeugte die Mülheimer Jury mit der besonderen Art seiner Malerei und der vielfältigen Auseinandersetzung mit Farbe, Licht, Rhythmus und Strukturen: Seine abstrakten, fein nuancierten Gemälde sind von Naturbeobachtungen, musikalischen Klängen und Gedanken der Zen-Philosophie inspiriert. Mit meditativer Konzentration überzieht er monochrome Flächen mit irisierenden Farbverläufen oder organischen Liniengeflechten. Strukturen treten hervor und wieder zurück, Ruhe wird energetisch aufgeladen.

Eberhard Ross möchte künftig über die Kollaboration mit Musikern neue Werkprozesse einleiten und alle Sinne ansprechende Ausstellungs- und Veranstaltungsformate wie „listening to colours/watching sounds“ entwickeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim