Duisburg, Mülheim und Essen: Engpässe auf A3 und A40

Mülheim/Essen/Duisburg. Am Wochenende wird es auf den Autobahnen A 3 und A 40 in Duisburg, Mülheim und Essen neue Baustellen geben. Was die Autobahn GmbH ankündigt.

Am kommenden Wochenende kommt es zu Engpässen auf den Autobahnen A 3 und A 40.

Am 4. und 5. Februar wird auf der A 40 in Fahrtrichtung Venlo laut Autobahn GmbH des Bundes tagsüber jeweils von 8 Uhr bis 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Essen-Frohnhausen und Mülheim-Heimaterde die rechte Fahrspur gesperrt. Zudem wird die Ausfahrt der Anschlussstelle Mülheim-Heimaterde gesperrt.

Arbeiten im Kreuz Kaiserberg zwischen A 3 und A 40

Engpässe gibt es am Wochenende auch im Kreuz Kaiserberg. Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln ist am Samstag (4.2.) und Sonntag (5.2.) jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr im Autobahnkreuz nur ein Fahrstreifen frei. Die Autobahn GmbH Rheinland verlängert an beiden Tagen die Baustellenverkehrsführung für zukünftige Arbeiten an der Brücke der A3 über der A 40. Alle Verbindungen im Kreuz Kaiserberg bleiben aber bestehen, so die Gesellschaft.

