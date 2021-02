Corona in Mülheim Drive-in-Testzentrum am Mülheimer Flughafen mit Spucktests

Mülheim. Das Rote Kreuz bietet Schnelltests unter dem Mülheimer Luftschiff im Hangar an. Im Angebot sind auch Spucktests. Kunden müssen nicht aussteigen.

Ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet in Mülheim: Ab Freitag, 19. Februar, beginnt das neue Drive-in-Testzentrum des DRK Essen ab 7 Uhr auf dem Gelände der WDL am Flughafen Essen/Mülheim mit der Arbeit. Das Rote Kreuz bietet, in Zusammenarbeit mit Mülheimer Partnern, Covid-19-Schnelltests im Luftschiffhangar an.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter +++

Das DRK gibt an, das erste deutsche Testzentrum zu sein, welches die vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen neuen Spucktests verwendet, die viele als angenehmer als den Abstrich in Nase oder Rachen empfinden. Verwendet werden zugelassene Test, die von geschulten Experten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durchgeführt werden. Alle Tests stehen auf der Liste des Paul-Ehrlich-Instituts in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut (RKI) und sollen eine gute Erkennung von Covid19-Infektionen bieten.

Das Testzentrum im Luftschiffhangar bietet ein hygienisches Drive-in-Konzept, bei dem die zu testenden Personen ihr Fahrzeug nicht verlassen müssen. Die Befunde werden den Getesteten innerhalb von 30 Minuten per SMS und E-Mail zugeschickt.

Das Testzentrum im Luftschiffhangar ist montags, mittwochs und freitags von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kosten belaufen sich für den Nasen- und Rachentest auf 29,99 Euro und für den Spucktest auf 34,99 Euro. Buchung und Bezahlung unter: https://driveintestzentrum.de

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!