Drei Komfortstationen im EKM

Das katholische St. Marien-Hospital verfügt seit der Einweihung des Neubaus im Jahr 2016 über insgesamt drei Komfortstationen: auf Station Theresia im Erdgeschoss des Neubaus mit 26 Betten in 4 Einzelzimmern (EZ) und 11 Doppelzimmern (DZ); auf der 3. Etage (operative Medizin) auf Station Kamillus mit 26 Betten in 4 EZ und 11 DZ; sowie in der Geriatrie im Altbau auf Station Altfried mit 8 EZ.

Die Ein- und Zweibettzimmer sind mit elektrisch bedienbaren Krankenbetten, Sitzecke, Schreibtisch, TV- und Multimediaterminal sowie Schrank mit Tresor ausgestattet. Im Bad warten Handtücher, Fön, Kosmetikspiegel und Pflegeartikel. Es gibt eine spezielle Menükarte mit großer Auswahl an besonderen Speisen und eine Lounge mit kostenlosem Getränkeangebot.