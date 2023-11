Kriminalität Drei Brände: Wer zündet Container an Mülheimer Gymnasium an?

Mülheim. Binnen eines Monats sind am Gymnasium in Mülheim-Broich drei Mal Container in Brand gesetzt worden. Wie weitere Feuer verhindert werden sollen.

15. Oktober, 27. Oktober und nun auch der 18. November: Innerhalb eines Monates sind die Müll-Container am Gymnasium Broich unter bislang unbekannten Umständen in Brand geraten. „Eine Katastrophe“, sagt Schulleiterin Angela Huestegge im Gespräch mit der Redaktion. „Offenbar macht sich da jemand einen Spaß draus.“

Nach jedem Brand bleibt ein Feld der Zerstörung zurück. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wer dieser Jemand ist, ob es immer der selbe Täter ist oder gar eine Gruppe, ist noch unklar. „Wir haben bislang keine Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächtigen“, erklärt Polizeisprecherin Sonja Kochem. Der jüngste Brand in der Nacht von Freitag auf Samstag sei durch einen Sicherheitsmitarbeiter gemeldet worden. „Wir haben seit Kurzem einen Wachdienst“, bestätigt Schulleiterin Huestegge. „Leider ließ sich ein erneuter Brand trotzdem nicht verhindern.“

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer laufen. Dass ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden besteht, sei zwar ziemlich wahrscheinlich, aber nicht nachgewiesen, so Kochem. Ähnlich bewertet Feuerwehrsprecher Florian Lappe die Situation: „Wir müssen davon ausgehen, dass die Container in Brand gesetzt worden sind. Vieles deutet darauf hin.“

Mülheimer Gymnasium will Müll-Container einzäunen lassen

Um der Brandserie ein Ende zu bereiten, sei bereits überlegt worden, die Müllcontainer einzuzäunen, berichtet die Schulleiterin. An der nahe gelegenen Realschule ist das bereits der Fall. „Wir stehen dazu im Austausch mit der Stadt. So könnten wir sichergehen, dass es vermutlich keinen weiteren Brand mehr gibt“, sagt Angela Huestegge. Stand jetzt stehen die Container frei zugänglich an der Ritterstraße. „Glücklicherweise weit vom Gebäude entfernt“, so die Schulleiterin.

Anwohner und Eltern der Kinder, die das Gymnasium besuchen, beruhigt das nur teilweise. Eine von ihnen ist Alexandra Roth. „Beim Gassi gehen mit dem Hund habe ich die Container gesehen“, berichtet sie. „Nicht schon wieder, habe ich gedacht.“ Längst seien die Brände zum Gesprächsthema in der Nachbarschaft geworden. „Viele fürchten, das Feuer könnte auf umliegende Bäume oder Gebäude übergreifen. Ich bin auch beunruhigt.“ Ein Einzäunen der Container sieht die Mutter als gute Lösung, „aber nur, wenn die Container dann auch wirklich nicht mehr zugänglich sind“.

