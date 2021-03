Dr. Thomas Schmitz ist neuer Herzexperte am Mülheimer SMH

Das Herz-Team am St. Marien-Hospital in Mülheim. Alle Ärzte und medizinische Mitarbeiter auf dem Bild sind geimpft.​

Mülheim. Der Experte Dr. Schmitz wird als Chefarzt am Mülheimer Marien-Hospital komplexe Eingriffe im Herzkatheterlabor an Herzkranzgefäßen durchführen.

Das Chefarzt-Team um Prof. Dr. Heinrich Wieneke und PD Dr. Oliver Bruder am St. Marien-Hospital Mülheim (SMH) wird durch den Interventionskardiologen Dr. Thomas Schmitz verstärkt. Der Herz-Experte in der interventionellen Kardiologie führt zukünftig auch im katholischen Krankenhaus komplexe Eingriffe an den Herzkranzgefäßen durch.

Rund ums Herz arbeiten am katholischen Haus in Mülheim nun drei in ihrem Fachgebiet versierte Ärzte

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und habe ein sehr motiviertes Team vorgefunden“, sagt Dr. Schmitz nach seinem ersten Einsatz. Schmitz leitet seit vielen Jahren den Bereich der interventionellen Kardiologie am Elisabeth Krankenhaus in Essen. „Dr. Schmitz ist unsere medizinische Antwort auf die zunehmende Spezialisierung in der Kardiologie. In einem sich sehr schnell verändernden Fachgebiet wie der Kardiologie ist neben der Expertise natürlich auch die Zahl der durchgeführten Eingriffe wichtig“, betont Prof. Wieneke für das Chefarzt-Trio.

Das Leistungsspektrum für Herz-Patienten verteilt sich nun am SMH auf drei in ihrem Fachgebiet versierte Mediziner. Der Bereich der interventionellen Kardiologie umfasst Untersuchungen und Eingriffe über dünne Kunststoffleitungen (Katheter), die über die Leisten- oder Handgelenksgefäße zum Herzen vorgeschoben werden.