Dokumentarfilmfest: Kino Rio in Mülheim zeigt drei Beiträge

Im Kino Rio in Mülheim sind mehrere Beiträge zum Dokumentarfilmfest „Stranger than fiction“ zu sehen.

Mülheim. Dokumentarfilm-Fans sollten jetzt das Kino Rio in Mülheim besuchen. Dort sind drei Beiträge zum Festival „Stranger than fiction“ zu sehen.

Das 25. Dokumentarfilmfest „Stranger than fiction“ umfasst Vorführungen an acht Standorten in NRW. Auch im Mülheimer Kino Rio am Synagogenplatz sind drei interessante neue Filme zu sehen.

„Young Plato“ heißt ein Beitrag der am Samstag, 4. Februar, um 17.30 Uhr gezeigt wird. Der Film zeichnet den Traum eines Schulleiters und seines visionären Teams nach und zeigt, wie kritisches Denken und seelsorgerische Betreuung Kinder befähigen und ermutigen können, über die Grenzen und Beschränkungen ihrer eigenen Gemeinschaft hinauszublicken (Regie: Neasa Ní Chianáin, Declan McGrath).

Proteste der Studierenden in Chile

Der australische Film „Ithaka“ (Regie: Ben Lawrence) lädt am Montag, 6. Februar, um 20 Uhr zum Kinobesuch ein. Die Doku, die über zwei Jahre im Vereinigten Königreich, Europa und den USA gedreht wurde, begleitet den 76-jährigen pensionierten Bauunternehmer John Shipton bei seiner Kampagne zur Rettung seines Sohnes Julian Assange.

Am Mittwoch, 8. Februar, um 17.30 Uhr ist schließlich „Mi pais imaginario“ zu sehen. Der chilenisch-französische Film von Patricio Guzmán erzählt die imponierende Geschichte der chilenischen Studenten und Studentinnen, die es mit ihren Protesten geschafft haben, in Chile eine Abstimmung für eine neuen Verfassung herbeizuführen.

Alle Filme werden in English oder Spanisch mit deutschen Untertiteln gezeigt. Weitere Festivalbeiträge sind in Essen im Filmstudio Glückauf in Rüttenscheid zu sehen. Infos: http://www.strangerthanfiction-nrw.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim