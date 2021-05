Das Garden Groove-Festival findet am Sonntag, 6. Juni, wieder vor dem Ringlokschuppen in Mülheim statt. Das Bild entstand bei der Ausgabe 2018.

Kultur Djs legen draußen vor dem Ringlokschuppen in Mülheim auf

Mülheim. Unter freiem Himmel findet das Garden Groove-Festival am kommenden Sonntag vor dem Mülheimer Ringlokschuppen statt. Es gibt verschiedenste Musik.

Das „Garden Groove“-DJ-Picknick kehrt zurück zur Drehscheibe am Ringlokschuppen, es steigt am Sonntag, 6. Juni, ab 16 Uhr in der Müga.

Das Konzept ist einfach, coronakonform und völlig flexibel: Wer dabei sein möchte, packt einfach einen Picknick-Korb voll mit Leckereien und legt sich im Kreis seiner Liebsten und Freunde gemütlich ins Gras der Müga-Wiesen. Dort kann er unter freiem Himmel den Sounds verschiedener der DJs lauschen.

LoFi bis Rap, über Indie zu Elektronik

Die Alternative: Man nimmt den Fress-Korb mit vor den Rechner und hört sich die Musik online als Stream an. Von LoFi bis Rap, über Indie zu Elektronik geht die musikalische Reise an diesem Sonntagnachmittag. Interessierte sollten sich schnell die Tickets sichern, denn die Anzahl der Besucher, die open air dabei sein können, ist begrenzt. Die Picknick-Decken sind coronakonform auf der Wiese verteilt.

Das Garden Groove findet im Rahmen des Festivals „ARK - Mülheim Quarantine & Various Artists“ statt. Am selben Tag um 18 Uhr tritt auf der Drehscheibe der junge, russischstämmige Comedian Nikita Miller mit seinem Programm „Auf dem Weg, ein Mann zu werden“ auf.

Das Tagesticket für beide Veranstaltungen und weitere Extras sind erhältlich zum Preis von ab 10 Euro über die Homepage ringlokschuppen.ruhr.

