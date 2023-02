Disco für Frauen: Tanzen im Mülheimer Ringlokschuppen

Frauendisco mit DJane: Diesuse (Susanne Dammann) legt am Vorabend des Internationalen Frauentages im Ringlokschuppen auf. Unser Bild entstand bei der Disco vor der Pandemie (2019).

Mülheim. Am Tag vor dem Internationalen Frauentag können Frauen im Mülheimer Ringlokschuppen feiern und ausgiebig tanzen. Ein Salsa-Kurs ist inbegriffen.

Eine Frauenparty veranstaltet die Gleichstellungsstelle Mülheim in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Hochschule Ruhr West und dem Ringlokschuppen am Dienstag, 7. März, im Ringlokschuppen (Am Schloß Broich 38).

Los geht’s bereits um 17.30 Uhr mit einem kostenlosen Salsa-Crashkurs, den die Tanzlehrerin Ulymar Garcia Nierhaus leitet, um eingerostete Knochen etwas geschmeidiger zu machen. Ab 18.30 Uhr steht dann DJ diesuse an den Turntables und legt den ganzen Abend Tanzbares quer durch die Musikstile auf.

Motto in Mülheim: Long time no dance

Einfach mal den ganzen Abend zu heißer Musik zappeln, fröhlich sein, mit Freundinnen quatschen, etwas trinken. So wird am Vorabend des Internationalen Frauentages gebührend mit vielen Frauen jeden Alters und jeder Nationalität unter dem Motto „Long time no dance“ gefeiert. „Es gibt viel zu wenige Gelegenheiten zum Tanzen. Wir freuen uns, nach Corona endlich wieder eine Party machen zu können“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Antje Buck.

Der Eintritt zur Party ist frei und Frauenvereine dürfen sich mit ihrem Infomaterial präsentieren. Taxis können auf Wunsch bis zum Eingangsbereich fahren.

Der Internationale Frauentag wird seit 1921 am 8. März weltweit gefeiert. Er entstand bereits vor dem 1. Weltkrieg als Ausdruck des Kampfes für Gleichberechtigung, für das Frauenwahlrecht und die Emanzipation von Arbeiterinnen.

