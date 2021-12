Digitalpakt Schule: Acht Millionen Euro fließen nach Mülheim

Mülheim. Die Digitalisierung der Mülheimer Schulen soll bis 2025 rasch vorangetrieben werden. Jetzt ist eine millionenschwere Förderung bewilligt.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat zwischenzeitlich den Förderbescheid im „Digitalpakt Schule“ erteilt. Mülheim erhält acht Millionen Euro.

„Diese Mittel werden für den Ausbau und die Erweiterung der Computer-Netzwerk-Infrastruktur, der Serverlösungen und für die Errichtung einer Wlan-Infrastruktur in unseren Schulen genutzt“, so Schuldezernent David Lüngen.

In Mülheim profitieren 20.569 Schülerinnen und Schüler

Vom Digitalpakt profitieren laut Mitteilung der Stadtverwaltung 20.569 Schülerinnen und Schüler aller Mülheimer Schulstandorte und Schulformen. Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung die Bedarfe jeder einzelnen Schule erfasst. Nun soll es in den kommenden vier Jahren in die Umsetzung gehen, so dass am Ende alle Schulen etwa über Wlan verfügen. Über eine andere Förderung werden die Schulen von der Medl an ein hochmodernes Glasfasernetz angeschlossen.

„Bei der Aufnahme meiner Tätigkeit als Beigeordneter habe ich festgestellt, dass man hier mit hohem Engagement daran arbeitet, die digitale Transformation in den Schulen voranzutreiben. Ich setze auf eine zügige Umsetzung des Projektes, damit die Mülheimer Schüler bald schon von den Fördermitteln profitieren können“, so Lüngen. Auch OB Marc Buchholz zeigt sich erfreut: „Bei unseren Anstrengungen, die schulische Arbeit digitaler zu machen, stellt dies nur einen weiteren Baustein dar. Ich hoffe auf ein positives Jahr 2022 für die Digitalisierung unserer Schulen.“

