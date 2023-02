Diese Corona-Regeln gelten bald in Mülheims Krankenhäusern

Ohne Maske ins Krankenhaus? In Mülheim wird das in naher Zukunft wohl nicht möglich sein.

Mülheim. Zum März läuft die aktuelle Coronaschutzverordnung aus. Entfällt damit die Test- und Maskenpflicht in Mülheimer Kliniken? Wir haben nachgefragt.

Auch wenn sie in Bussen und Bahnen nicht mehr gilt, ist sie beim Arztbesuch und auch in Krankenhäusern noch gesetzt: die Maskenpflicht. Weitere Corona-Maßnahmen sollen vorzeitig zum 1. März auslaufen. Welche Regeln gelten dann noch künftig in Mülheims Kliniken für Patientinnen und Patienten, aber auch für Besucherinnen und Besucher?

Das Evangelische Krankenhaus (EKM) will an den Corona-Maßnahmen festhalten – ganz unabhängig davon, welche Maßgaben Bund und Länder ab dem 1. März stellen. Zwar stehe eine Lockerung der Test- und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen in Aussicht, aber „aufgrund der hohen Infektionsrate und der zu erwartenden Welle nach Karneval“ wolle man im EKM auch weiterhin Vorsicht walten lassen. Demnach gelte weiterhin auch eine Selbsttestpflicht für Besucherinnen und Besucher und die FFP2-Maskenpflicht im gesamten Krankenhaus. Patientinnen und Patienten würden weiterhin bereits vor der Aufnahme und auch während des Aufenthalts getestet.

Das Evangelische Krankenhaus Mülheim will an Masken- und Testpflicht festhalten. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mülheimer Kliniken verzeichnen hohe Infektionsraten

„Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir weitere Lockerungen umsetzen können, ohne unsere Patientinnen und Patienten und unsere Mitarbeitenden in Gefahr zu bringen“, sagt Nils B. Krog, Geschäftsführer des EKM. Derzeit seien aber Infektionskrankheiten wie Grippe und Corona wieder stärker im Umlauf. Unter den Patientinnen und Patienten seien aktuell etwa rund 50 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Auch das St. Marien-Hospital verzeichne eine hohe Corona-Infektionsrate, so eine Sprecherin des Hauses. Anders als im EKM habe man hier nicht entschieden, wie es ab März in Sachen Corona-Maßnahmen weitergeht. Aktuell gelte für Besucherinnen und Besucher eine Pflicht zum Selbsttest und Tragen einer FFP2-Maske. Patientinnen und Patienten würden bei einer geplanten Aufnahme vor dem Aufnahmetag und am vierten Tag des stationären Aufenthalts im Krankenhaus getestet. „Solange die neue Corona-Schutzverordnung nicht veröffentlicht ist, halten wir an den bestehenden Regeln fest“, so die Sprecherin.

