Diebe überlisten Mülheimer Senioren mit fiesen Tricks

Die Polizei bittet um Zeugen und Hinweise in zwei Fällen, die sich am Donnerstag, 1. Oktober, ereignet haben.

Mülheim. Mit einer hinterhältigen Masche haben Diebe am Donnerstag die Gutgläubigkeit von zwei Mülheimern in Broich und in der Altstadt ausgenutzt.

Mit hinterhältigen Tricks haben Diebe am Donnerstagmorgen die Gutgläubigkeit von zwei Mülheimer Senioren in Broich und in der Altstadt ausgenutzt, um an Bargeld zu kommen.

In dem einen Fall sprach ein Mann gegen 10.30 Uhr einen 88-Jährigen vor einem Supermarkt an der Bülowstraße in Broich an, der zuvor Bargeld in einer Bank abgehoben hatte. Erst gab er vor, den Senior zu kennen, anschließend wollte der Unbekannte dem Mülheimer angeblich eine Jacke schenken und forderten ihn auf, seine eigene Jacke auszuziehen.

Dieb lenkte den hilfsbereiten Senior mit Fragen ab

Dabei gelang es ihm, das Bargeld des 88-Jährigen zu stehlen. Der Mann soll 45 bis 50 Jahre alt sein, von normaler Statur und 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke und soll Deutsch mit italienischem Akzent gesprochen haben.

Auch in der Altstadt schlug ein Trickdieb gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße zu. Dort fing er einen 83-Jähriger ab, der gerade seine Kontoauszüge im Auto durchsehen wollte. Der Unbekannte bat den Senioren zunächst um einen Euro, anschließend um die Telefonnummer des ADFC. Erst nachdem dieser gegangen war, hatte der 83-Jährige bemerkt, dass sein Bargeld verschwunden war. Der Mann soll ungefähr 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Er trug ein rot-blau kariertes Hemd und ein dunkles Baseballcap und wirkte insgesamt eher ungepflegt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0201 829 0.